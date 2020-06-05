Роналду стал первым футболистом-миллиардером
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером, сообщает Forbes.
35-летний португалец стал только третьим спортсменом, заработавшим 1 млрд долларов за карьеру. Ранее подобной отметки достигали гольфист Тайгер Вудс и боксер Флойд Мейвезер.
Роналду за свою 17-летнюю карьеру заработал 650 млн долларов в качестве зарплаты от различных клубов. Остальные средства он получил от различных спонсорских контрактов.
В прошлом году Роналду заработал 105 млн евро.
13:17 05/06/2020
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