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Алексей Шпилевский: у меня контракт с "Кайратом", но делаю все, чтобы посоревноваться с элитными тренерами в одной из лучших лиг

Главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский рассказал о своих тренерских перспективах.


- У вас впереди еще много лет в роли тренера. Вы хотите однажды вернуться в Европу?

- У меня все еще есть действующий контракт с "Кайратом" (до конца 2021 года — Прим. ред.), но, как и любой другой тренер и игрок, я делаю все возможное, чтобы в какой-то момент посоревноваться с другими элитными тренерами в одной из лучших лиг, — сказал Шпилевский в интервью transfermarkt.ru.
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