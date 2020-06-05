Родственники Шумахера договорились не рассказывать о здоровье гонщика

Об этом он сообщил в интервью газете Kolner Express, передает РБК.





"Мы с семьей договорились хранить молчание и не отвечать на вопросы о состоянии здоровья Михаэля", - заявил Ральф.





В декабре 2013 года Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму в Альпах. Он упал во время катания на горных лыжах и ударился головой о камень. После травмы семикратный чемпион мира перенес операцию и несколько месяцев провел в коме. С тех пор немецкий спортсмен проходит реабилитацию.









В сентябре 2019 года французское издание Le Parisien сообщило, что Шумахера поместили в одну из клиник Парижа. По информации газеты, немец провел в больнице три дня, после чего был перевезен обратно в свой швейцарский дом. Сообщалось, что пилоту делали переливание крови с добавлением стволовых клеток.





Как писало Le Parisien, Шумахера перевозили на машине скорой помощи. Каталку, на которой его перемещали из автомобиля в здание больницы, закрывали специальной ширмой. В клинике гонщика навестил его бывший руководитель в Ferrari, глава Международной федерации автоспорта (FIA) Жан Тодт.



