+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Дмитрий Бага: «Волков прекрасно понимает, что по юности и неопытности сделал огромную ошибку, от которой ему будет очень трудно отмыться»

Полузащитник БАТЭ Дмитрий Бага поделился мнением о ситуации, в которую попал его одноклубник, защитник Захар Волков.


– Вокруг Захара много разговоров об участии в «договорняке». Как он на них реагирует?

– Он прекрасно понимает, что по юности и неопытности сделал огромную ошибку, от которой ему будет очень трудно отмыться. И ему тяжело. Но мы все поддерживаем. Захар молод, всегда играет, надежен. А сейчас под таким прессом. Понятно, что время назад не вернешь и совершенное останется с ним уже навсегда.

– Он говорит с командой о возможной дисквалификации?

– Мы общались. Он говорит, что готов понести любое наказание. Какое? Это уже не мое дело. Деньгами, временем, карьерой. Есть, кому решать, но я надеюсь, что наказание не будет сильно жестким для него. Он отличный парень. У него впереди отличная карьера, – сказал Бага.
Tribuna
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. О новых провокациях силовиков и как...
Игорь Драко
Пророссийский кандидат
Никита Ванин
«А мы пойдём на север»
Владимир Подгол
Что с головой у главы?
Александр Томкович
Заметки члена инициативной групы
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XX. ВОЛОДЯ....
Павел Севярынец
БЕЛАРУСЬ, 7 ЧЭРВЕНЯ, 12.00!


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru