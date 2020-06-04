



– Вокруг Захара много разговоров об участии в «договорняке». Как он на них реагирует?





– Он прекрасно понимает, что по юности и неопытности сделал огромную ошибку, от которой ему будет очень трудно отмыться. И ему тяжело. Но мы все поддерживаем. Захар молод, всегда играет, надежен. А сейчас под таким прессом. Понятно, что время назад не вернешь и совершенное останется с ним уже навсегда.





– Он говорит с командой о возможной дисквалификации?





– Мы общались. Он говорит, что готов понести любое наказание. Какое? Это уже не мое дело. Деньгами, временем, карьерой. Есть, кому решать, но я надеюсь, что наказание не будет сильно жестким для него. Он отличный парень. У него впереди отличная карьера, – сказал Бага.