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На проведение доигровки Лиги чемпионов претендуют Россия, Германия и Португалия

Германия намерена подать заявку на проведение плей-офф Лиги чемпионов, прерванного из-за пандемии коронавируса.

УЕФА планирует доиграть турнир с 1/4 финала на четырех стадионах в радиусе 100 км.

От Германии могут претендовать арены во Франкфурте, Майнце, Хоффенхайме и Дармштадте, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

По данным источника, также заявки хотят подать Россия и, как уже сообщалось, Португалия.
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