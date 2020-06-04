УЕФА планирует доиграть турнир с 1/4 финала на четырех стадионах в радиусе 100 км.





От Германии могут претендовать арены во Франкфурте, Майнце, Хоффенхайме и Дармштадте, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.





По данным источника, также заявки хотят подать Россия и, как уже сообщалось, Португалия.



