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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Андрей Арямнов поставил подпись за выдвижение кандидата. Угадайте, какого?

Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Арямнов не стал игнорировать предстоящие выборы. В своем Instagram он опубликовал фотографию с пикета одного из кандидатов.

Фото из Instagram Андрея Арямнова

— В Беларуси стартовала предвыборная гонка! Наша страна должна знать молодых и перспективных политиков, как Сергей Черечень. Он айтишник, бизнесмен, антикризисный менеджер, молодой и талантливый человек! — написал в подписи к фотографии с пикета Андрей.

Напомним, несколько белорусских спортсменов, включая двух гребчих, высказали свое отношение к ситуации в стране, поддержав нынешнюю власть. За это их раскритиковал боец Виталий Гурков. А известный футбольный агент Валерий Исаев объяснил, почему не хотят перемен белорусские футболисты, пишет tut.by
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