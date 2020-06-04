«Дисциплинарный комитет принял решение в отношении лиц, явившихся на заседание и признавших вину. Указанный вами футболист (Захар Волков — Tribuna.com) явился, но вину не признал. В распоряжении ДК достаточных доказательств, подтверждавших его вину, не имелось.





В этой связи, как и в предыдущей ситуации с договорными матчами, основанием для рассмотрения и применения дисциплинарных наказаний будет судебное постановление, вступившее в законную силу. После его получения ДК оперативно соберется и даст оценку действиям всех причастных лиц в ракурсе норм Дисциплинарного кодекса», – сказал Авдеев.





Напомним, ранее главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси сообщило, что футболист явился с повинной и помог следствию. Позднее прокурор дела рассказал, что футболист не подтвердил свое участие в договорном матче.