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Мнение: зубры "не подают никаких признаков жизни"

Автор "РИА Новости Спорт" Артем Дроздов проанализировал изменения в командах КХЛ в попытке представить, каким будет предстоящий сезон для каждого из 23 клубов лиги. В отношении перспектив минского "Динамо" у автора сплошной скепсис.

Мнение: зубры "не подают никаких признаков жизни"
фото носит иллюстрационный характер, teleskop-by.org
"От переезда на Восток спасти "Торпедо" может команда из столицы Беларуси. Если вдруг в какой-то момент динамовцы все же решат пропустить ближайший сезон. В настоящее время минчане хоть и подтвердили свое участие в предстоящем чемпионате, больше не подают никаких признаков жизни. Плюс коллектив уже покинули все прошлогодние лидеры, включая белорусов Андрея Костицына и Олега Евенко.

Но самое интересное заключается в том, что главным тренером команды по-прежнему остается канадец Крэйг Вудкрофт. И это несмотря на то, что он никак не проявил себя на посту, а больше запомнился послематчевыми высказываниями в том духе, что мы движемся в правильном направлении. Наводил справки об этом специалисте, причем спрашивал о нем у достаточно большого количества людей, которые хорошо знают североамериканский рынок. Так вот порядка десяти человек выразили свое непонимание тем, как этот тренер смог найти работу на таком высоком уровне.


С другой стороны, ведь не сам же он ходил по улицам Минска и умолял о том, чтобы его взяли в клуб? Кто-то его пригласил в "Динамо". Более того, предложил контракт на два сезона, в котором оказались прописаны очень солидные отступные в случае прекращения сотрудничества. Уволить его и рассчитаться? При таком сценарии руководство клуба подтолкнуло бы себя к пропасти, так как с самого верха последовали бы вопросы относительно изначальной целесообразности подобного приглашения.

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Поэтому вместе в одной лодке до конца. И плевать на то, что команда по ходу прошлого сезона обновила антирекорд лиги, пропустив 232 шайбы в регулярном чемпионате и одержав при этом только 11 чистых побед в 62 матчах. Не беда, что собственные болельщики уже просто потешаются над командой на разных социальных медиаплатформах. Главное — это мы, руководители, на месте здесь и сейчас. Вот бы еще денег дали на новый сезон, а дальше хоть трава не расти", — пишет автор на сайте агенства.
pressball.by
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