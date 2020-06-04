











Как сообщает TUT.BY, основным спонсором вновь будет "Беларуськалий". Сейчас ведутся переговоры о размере поддержки, но рабочие варианты вряд ли добавляют руководству минчан оптимизма.





Если не будут приняты решения в сторону увеличения суммы, то с учетом необходимости рассчитаться с долгами "зубрам" будет сложно дотянуться даже до нижней границы разрешенного бюджета зарплат в КХЛ (4,25 миллиона долларов). Яснее перспективы клуба должны стать к середине июня.





Если бы "Беларуськалий" отказался от продолжения сотрудничества, то минскому клубу действительно пришлось бы покидать лигу. Доходы от коммерческой деятельности (продажи билетов, атрибутики и т.д.) покрывают лишь четверть расходов, и это далеко от минимальных требований КХЛ по бюджету.



