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Минское "Динамо" продолжит выступать в КХЛ, но по финансам может не дотянуть даже до нижней границы разрешенного бюджета

Минское "Динамо" продолжит выступать в КХЛ.




Как сообщает TUT.BY, основным спонсором вновь будет "Беларуськалий". Сейчас ведутся переговоры о размере поддержки, но рабочие варианты вряд ли добавляют руководству минчан оптимизма.

Если не будут приняты решения в сторону увеличения суммы, то с учетом необходимости рассчитаться с долгами "зубрам" будет сложно дотянуться даже до нижней границы разрешенного бюджета зарплат в КХЛ (4,25 миллиона долларов). Яснее перспективы клуба должны стать к середине июня.

Если бы "Беларуськалий" отказался от продолжения сотрудничества, то минскому клубу действительно пришлось бы покидать лигу. Доходы от коммерческой деятельности (продажи билетов, атрибутики и т.д.) покрывают лишь четверть расходов, и это далеко от минимальных требований КХЛ по бюджету.
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