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Белорусские хоккеисты узнали соперников по Лиге чемпионов

Белорусские хоккейные клубы узнали, с кем им доведется играть в Лиге чемпионов. В этом году турнир пройдет без группового этапа: команды сразу будут играть в 1/16 финала.

Минская "Юность" встретится с чемпионом Чехии — хоккейным клубом "Тршинец". В прошлом сезоне эти команды уже встречались в Лиге чемпионов. В первой игре "Юность"выиграла 2:0, но в ответной встрече "Тршинец" разгромил минчан — 7:2.

Соперниками гродненского "Немана" в Лиге чемпионов будет шведская "Фрелунда", выигравшая четыре из шести розыгрышей Лиги чемпионов.

Первые матчи состоятся в октябре, пишет euroradio.fm
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