Валерий Исаев, пожалуй, самый активный участник белорусского футбольного сообщества. В последние годы агент инициировал флешмоб по переименованию «Борисов-Арены» в честь Анатолия Капского, а также предлагал футбольным клубам организоваться, чтобы помочь врачам в борьбе с коронавирусом. На днях агент заявил, что вошел в инициативную группу по выдвижению в кандидаты в президенты экс-банкира Виктора Бабарико.

Александр Ивулин связался с агентом и узнал, зачем ему это нужно, пишет by.tribuna.com





– Наверное, ни для кого не секрет, что 9 августа состоятся выборы президента Республики Беларусь. Сейчас идет избирательная кампания, и я, как большинство граждан нашей страны, в этот раз пойду голосовать. Информация о кандидатах в президенты находится в свободном доступе. Лично я очень симпатизирую Виктору Бабарико, разделяю его взгляды и ценности. Вы прекрасно знаете, что провожу много времени в Facebook, а этот человек находится у меня в друзьях. Был приятно удивлен, когда увидел, что он собирается баллотироваться. Лично задавал ему вопросы в мессенджере на ФБ. Получил ответы, хотя не все из них меня полностью удовлетворили. Но для себя решил, что войду в инициативную группу этого кандидата. Тем более для этого не нужно было куда-то ехать. Нажал на кнопку – попал в инициативную группу, вот и вся история.





– Как собираете подписи?





– Знаешь, многие прочитав в ФБ и на «Трибуне» информацию о том, что я вхожу в инициативную группу, сами звонят и просят подъехать, чтобы подписать нужные документы.





– Сколько подписей собрали?





– Десяток уже есть. Думаю, соберу где-то 50 подписей. У меня достаточно широкий круг друзей и знакомых. Хватает родственников, которые примерно десять лет назад говорили совершенно другие вещи о происходящем в стране и отношении к власти. Я же никогда не скрывал, что ни разу не голосовал на выборах за Александра Лукашенко, но за него отдавали голоса мои родители. С уважением и пониманием относился к их выбору и жил по законам действующей в стране власти. И если мы говорим об общении с родственниками, недавно увидел в ФБ, что моя двоюродная сестра вошла в инициативную группу другого кандидата в президенты. Для меня это стало большой неожиданностью. Сейчас вижу перемены в настроении людей, поэтому решил войти в инициативную группу своего кандидата.





– Какая реакция на ваш поступок была у нашего футбольного сообщества?





– Наше футбольное сообщество ничем не отличается от сельскохозяйственного сообщества или сообщества по образования. Люди ведь сами говорят, что они подневольные и сделают так, как решат наверху. От футболистов мне поступил один неожиданный месседж от молодого и успешного игрока, также позвонил мой старший товарищ Анатолий Юревич. Молодой футболист поддержал мое начинание. Анатолий Иванович отреагировал так, будто я вступил в отряд космонавтов. В вопросах политики с Юревичем мы антагонисты, но он слепо доверяет мне там, где чего-то не понимает. Наверное, ему реально некогда вникать в особенности современного бытия за пределами футбольного мира.









– Вы не чувствует себя одиноким в этой истории? Все-таки практически весь белорусский спорт поддерживает действующего президента…





– Недавно прочитал в Facebook про нон-конформизм. Сегодня это определение подходит моему состоянию. Не думаю, что я чем-то кардинально отличаюсь от любого обычного белоруса. Вряд ли бы я занимался этой историей, если бы не появился близкий мне кандидат, и я бы не видел, что у окружающих меня людей меняется точка зрения на происходящее в стране и мире.





В последние лет пять-шесть у меня более положительное отношение к действующему президенту, учитывая потрясения в соседних странах. Но 26 лет у власти даже с учетом наших реалий достаточно. Было бы гораздо больше пользы и для действующего президента, и для народа, чтобы у нас произошла мирная передача власти. Для этого необходимо, чтобы все случилось демократично и по закону.





Я хочу изменений, но не хочу кровопролития, которое в свое время случилось в Украине. Мы прекрасно понимаем, почему это кровопролитие произошло. В то же время отдаем себе отчет, что Беларусь – это не Прибалтика, но и не Таджикистан. Наверное, происходящее в последние годы в нашей стране – лучшее из того, что могло бы быть. Однако это не причина говорить, что жить можно так и никак иначе. Подобным образом выражаются люди, которые присосались к кормушке и привыкли жить на довольствии государства. Честно говоря, не знаю, что должно произойти, чтобы у нас случилась мирная передача власти. Но у белорусов есть шансы, чтобы это все-таки случилось. Людей, которые хотят перемен, достаточно. Правда, начало нынешней президентской гонки возвращает нас к непонятным действиям и событиям. Ничего хорошего не случится, если будут продолжаться задержания, аресты и унижения людей. Такое поведение властей попросту неправильно.





– При этом во всей стране непривычно много людей вышло на улицы, чтобы отдать голос за выдвижение кандидатов в президенты...





– То, что столько людей вышло проголосовать за своих кандидатов, – это месседж для власти. Месседж о том, что люди хотят перемен. Мессендж о том, что не нужно с нами общаться таким унижающим тоном: учить варить борщи или ловить карасей в водоеме. Вы что, действительно считаете, что мы верим в этот бред и с нами можно общаться в такой манере?





– Вас удивляет, что большинство футболистов либо боятся говорить о политике, либо не хотят?





– Наш футбол, как и весь спорт страны, финансируется из одного источника. Мы не говорим плохо это или хорошо, но как есть. Футболисты, даже в небогатых командах, получают зарплаты намного более высокие, чем обычные жители. Их позиция объяснима. Зачем им перемены? Многие футболисты, как и многие государственные служащие, взяли кредиты на строительство жилья, купили автомобили и, естественно, не хотят потерять стабильные источники дохода. Я никогда не был на государственной службе. Всю жизнь на грани фола с законодательством, как и большинство белорусских предпринимателей. Но скажите мне, откуда у людей средства на покупку такой дорогущей сегодня недвижимости? Воспользовавшись несложной арифметикой, мы увидим, что в честную, получая зарплату и заплатив налоги, ни у кого нет шанса купить такое жилье. Однако при этом у всех есть справки о доходах. Кстати, еще один рычаг для воздействия на неугодных.





– Не боитесь, что из-за активной позиции вас выживут из белфутбола?





– А как это можно сделать? Я не получаю зарплату в АБФФ или министерстве спорта. Мое место может занять любой, было бы желание:). Все просто: зашел на сайт АБФФ, прочитал требования регламента и вперед. Меня не уволят, премии не лишат, выговор не объявят. Я не оппозиционер, не хватает духа:). Я обычный гражданин страны. И если такой, как я, говорит о необходимости перемен, то власти нужно задуматься.





– Что вы ожидаете от 9 августа? Готовы отстаивать свой выбор, если поймете, что вас обманули?





– Я буду жить так, как это делает большинство людей в этой стране. В конце избирательной гонки будет видно: обманули нас или нет. Если я увижу, что большинство населения увидело обман, то поддержу большинство. И если чиновники начнут действовать «своими методами»… Не знаю, чем хорошим это может закончиться.





– Согласны, что эта предвыборная кампания уже отличается от многих предыдущих?





– Если бы не было Бабарико, для меня бы она ничем не отличалась. На мой взгляд, остальные кандидаты в президенты – просто интересные люди. Многие из них говорят правильные вещи. Но в своем кандидате я увидел ценности, которые мне близки, поэтому и вступил в его инициативную группу.





Фото: личный архив Валерия Исаева







