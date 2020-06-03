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Сергей Гуренко считает, что Юрия Семина можно ждать в белорусских или украинских клубах

Бывший защитник московского "Локомотива", чемпион России-2004 и трехкратный обладатель Кубка России Сергей Гуренко высказал соображения по поводу тренерского будущего 73-летнего Юрия Семина, у которого 31 мая истек срок контракта с железнодорожниками.




"Мне кажется, Юрий Павлович точно будет востребован. Он горит работой, и это самое главное. Стоит ли ждать его в белорусских или украинских клубах? Думаю, Семин может работать в любом чемпионате, особенно в странах постсоветского пространства, где нет языкового барьера", — цитирует Гуренко газета "Известия".
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