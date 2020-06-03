Сергей Гуренко считает, что Юрия Семина можно ждать в белорусских или украинских клубах

Бывший защитник московского "Локомотива", чемпион России-2004 и трехкратный обладатель Кубка России Сергей Гуренко высказал соображения по поводу тренерского будущего 73-летнего Юрия Семина, у которого 31 мая истек срок контракта с железнодорожниками.