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Игорь Шлойдо: на сегодняшний день официально заявляю, что все футболисты "Минска" здоровы

Генеральный директор "Минска" Игорь Шлойдо рассказал о здоровье футболистов столичного клуба и о перспективах молодых игроков.



"За Прищепой по-прежнему наблюдают специалисты "Зенита". За другими молодыми игроками нашей команды наблюдают белорусские гранды. Те же БАТЭ, брестское "Динамо" смотрят за ними. Самое главное — мастерство. Если ты, уезжая на просмотр за рубеж, будешь сильнее местных, то тебя заберут. И паспорт сделают, и все остальное, и другие вопросы решат. Просто нужно быть сильнее...

По поводу игры со "Слуцком". Думали, если ничья, то будет хорошо. А тут удалось выиграть. Конечно, благодарен ребятам и тренерскому составу. Они большие молодцы.

На сегодняшний день официально заявляю, что все футболисты "Минска" здоровы. Другое, есть вопрос растренированности. Нужно набрать форму. Думаю, в ближайшие несколько недель все будет нормально и будем играть в полную силу", — сказал Шлойдо в эфире программы "Спорт-кадр" на "Беларусь 5".
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