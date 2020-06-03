







"За Прищепой по-прежнему наблюдают специалисты "Зенита". За другими молодыми игроками нашей команды наблюдают белорусские гранды. Те же БАТЭ, брестское "Динамо" смотрят за ними. Самое главное — мастерство. Если ты, уезжая на просмотр за рубеж, будешь сильнее местных, то тебя заберут. И паспорт сделают, и все остальное, и другие вопросы решат. Просто нужно быть сильнее...





По поводу игры со "Слуцком". Думали, если ничья, то будет хорошо. А тут удалось выиграть. Конечно, благодарен ребятам и тренерскому составу. Они большие молодцы.





На сегодняшний день официально заявляю, что все футболисты "Минска" здоровы. Другое, есть вопрос растренированности. Нужно набрать форму. Думаю, в ближайшие несколько недель все будет нормально и будем играть в полную силу", — сказал Шлойдо в эфире программы "Спорт-кадр" на "Беларусь 5"



