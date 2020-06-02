



«Судя по последним высказываниям некоторых индивидуумов спортивного сообщества, сложилось следующее устойчивое впечатление – капли, падающие с весел на темечко, гораздо опаснее и разрушительнее действуют на работу головного мозга, чем удары Буакава Пор Прамука (многократного чемпиона мира по тайскому боксу – прим.). Недаром в Древнем Китае была пытка каплей воды, она считалась самой изощренной и ужасной. Человеку фиксировали голову, выбривали макушку, и вода из закрепленного на высоте чана по капле падала ему на темя. Уже через несколько часов несчастный терял сознание, после чего его возвращали в чувство. Продолжаться такая пытка могла несколько дней.





При этом самые тяжелые страдания вызывала монотонность истязания. Сперва человек даже не обращал внимания на капающую воду, затем начинал раздражаться, пытался освободиться, затягивая себя путами еще сильнее, в конце концов цепенел и впадал в беспамятство. Каждая новая капля казалась ему ударом молота по голове. Холодная вода спазмирует сосуды, угнетая все большую зону мозга. В зависимости от продолжительности пытки жертва в итоге сходила с ума или же умирала.





В лодке сидели двое – Гребибля и Гребубля», – написал Гурков.