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Надаль о матчах без зрителей: Мне это не нравится, ничто не заменит ту энергетику, которую они создают

19-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль рассказал, при каких условиях он сыграет на «Ролан Гаррос» этой осенью.

«Я думаю о будущем не с точки зрения тенниса, а с точки зрения медицины и четкого соблюдения санитарных норм. Я сыграю на «Ролан Гаррос», если все смогут собраться и если это будет безопасно для всех участников.

Сегодня мы должны принять меры предосторожности и сделать все для обеспечения безопасности и здоровья всего теннисного сообщества».


Также он рассказал, как относится к идее проведения турниров без зрителей. 

«Возможно, нам придется играть при пустых трибунах. В футболе уже ввели эту практику, но мне не нравится наблюдать за матчами без зрителей. Без болельщиков все по-другому, и ничто не заменит ту энергетику, которую они создают». 
Источник: Stade 2
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