«Я думаю о будущем не с точки зрения тенниса, а с точки зрения медицины и четкого соблюдения санитарных норм. Я сыграю на «Ролан Гаррос», если все смогут собраться и если это будет безопасно для всех участников.





Сегодня мы должны принять меры предосторожности и сделать все для обеспечения безопасности и здоровья всего теннисного сообщества».









Также он рассказал, как относится к идее проведения турниров без зрителей.





«Возможно, нам придется играть при пустых трибунах. В футболе уже ввели эту практику, но мне не нравится наблюдать за матчами без зрителей. Без болельщиков все по-другому, и ничто не заменит ту энергетику, которую они создают».