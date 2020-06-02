Также в десятку вошли:





2. Криштиану Роналду, футбол – $105 млн (зарплата – $60 млн, спонсорский доход – $45 млн)





3. Лионель Месси, футбол – $104 млн ($72 млн и $32 млн)





4. Неймар, футбол – $95,5 млн ($70,5 млн и $25 млн)





5. Леброн Джеймс, баскетбол – $88,2 млн ($28,2 млн и $60 млн)





6. Стефен Карри, баскетбол – $74,4 млн ($30,4 млн и $44 млн)









7. Кевин Дюрэнт, баскетбол – $63,9 млн ($28,9 млн и $35 млн)





8. Тайгер Вудс, гольф – $62,3 млн ($2,3 млн и $60 млн)





9. Кирк Казинс, американский футбол – $60,5 млн ($58 млн и $2,5 млн)





10. Карсон Венц, американский футбол – $59,1 млн ($55,1 млн и $4 млн)





Всего среди 100 спортсменов в рейтинге 35 баскетболистов, 31 представитель американского футбола, 14 футболистов, 6 теннисистов, 5 боксеров и бойцов MMA, 4 гольфиста, 3 гонщика, по одному бейсболисту и игроку в крикет.



