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ФИФА призвала не наказывать футболистов, поддерживающих протесты в США

В организации поддержали игроков.

Флойд был убит полицейским в США 25 мая
© twitter.com

ФИФА призвала не наказывать футболистов, поддерживающих протесты в США.

"ФИФА полностью понимает глубину эмоций и беспокойство, которое выражают многие футболисты в свете трагических обстоятельств дела Джорджа Флойда. Применение правил игры оставлено на усмотрение организаторов соревнований, которые должны руководствоваться здравым смыслом и учитывать контекст происходящих событий.

ФИФА неоднократно заявляла о решительной борьбе с расизмом и дискриминацией любого вида, а также недавно ужесточила дисциплинарные правила, чтобы искоренить подобное поведение", — говорится в заявлении ФИФА, опубликованное Associated Press.


Напомним, 25 мая в Миннеаполисе полицейские задержали Джорджа Флойда по подозрению в использовании фальшивого чека. При задержании один из полицейских давил на шею Флойда коленом. Флойд жаловался, что он не может дышать. В результате задержания он скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

Убийство темнокожего спровоцировало массовые протесты и беспорядки в США, а позже демонстрации переросли в столкновения с полицией.
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