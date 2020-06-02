Флойд был убит полицейским в США 25 мая

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ФИФА призвала не наказывать футболистов, поддерживающих протесты в США.





"ФИФА полностью понимает глубину эмоций и беспокойство, которое выражают многие футболисты в свете трагических обстоятельств дела Джорджа Флойда. Применение правил игры оставлено на усмотрение организаторов соревнований, которые должны руководствоваться здравым смыслом и учитывать контекст происходящих событий.





ФИФА неоднократно заявляла о решительной борьбе с расизмом и дискриминацией любого вида, а также недавно ужесточила дисциплинарные правила, чтобы искоренить подобное поведение", — говорится в заявлении ФИФА, опубликованное Associated Press.









Напомним, 25 мая в Миннеаполисе полицейские задержали Джорджа Флойда по подозрению в использовании фальшивого чека. При задержании один из полицейских давил на шею Флойда коленом. Флойд жаловался, что он не может дышать. В результате задержания он скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.





Убийство темнокожего спровоцировало массовые протесты и беспорядки в США, а позже демонстрации переросли в столкновения с полицией.