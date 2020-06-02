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Умер 15-летний юноша, которого вчера спасли в бассейне в Минске

Как ранее выяснили следователи, в тот день подросток хотел проплыть под водой 50-метровую дистанцию, однако потерял сознание.



Подросток, которого спасли в одном из бассейнов Минска, скончался в больнице, сообщили в Следственном комитете Беларуси.


Инцидент произошел 30 марта в оздоровительном комплексе, где парень самостоятельно занимался плаванием. В какой-то момент один из посетителей увидел, что мальчик тонет. Его достали из воды, оказали первую помощь, затем пострадавший был доставлен в больницу.

"Подростка спасти не удалось, сегодня он скончался в учреждении здравоохранения", – сказали в СК.

Там также уточнили, что для выяснения точной причины смерти минчанина назначена экспертиза, которую будут проводить специалисты ГКСЭ.

Как ранее выяснили следователи, в тот день подросток хотел проплыть под водой 50-метровую дистанцию, однако потерял сознание.
Sputnik
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