Почему-то вышло так, что солируют представители гребли.

Байдарочница Марина Литвинчук, которой Александр Лукашенко на Европейских играх подарил большую коробку шоколадок (видимо, вместо квартиры, которую власти обещают чемпионке мира и призеру Олимпиады уже девятый год), стала большой фанаткой нынешнего главы государства.





Президент, кстати пожелал мне удачи в гонке на пять километров. Сказал, что будет болеть. Потом, после финиша, я ему крикнула из лодки: «Вы сказали — я Сделала!»

Марина Литвинчук, 9.07.2019





Сейчас гребчиха раскритиковала методы ведения предвыборной кампании оппозиционными политиками: «Нельзя без тревоги взглянуть сейчас на соцсети, особенно на страницы некоторых блогеров. Это называется сбором подписей? Шоу, спектакль, раскачивание толпы — только не сбор подписей. Люди, одумайтесь, наше самое главное богатство — это Мир. Есть немало стран, которые нам завидуют. Берегите его!»





Затем олимпийский чемпион по гребле Александр Богданович заявил БЕЛТА: «Хорошо, что субботний день можно провести у родителей на природе, ловя рыбу, зная, что в нашей стране стабильная ситуация, что у нас хорошее образование, что мои дети могут получить достойное обучение, что медики, сплотившись, все вместе борются с ситуацией, которая происходит сейчас, что спортсмены, которые тренируются, могут достигать самых лучших результатов, и условия тренировок у них самые лучшие в мире. Но некоторым людям это все не нравится, и ситуацию пытаются дестабилизировать».





А на прошлой неделе эпичное интервью дала Прессболу еще и партнерша Марины Литвинчук по лодке-четверке Маргарита Махнева. Эта байдарочница не только выразила сомнение в необходимости белорусского языка, но и пересказала конспирологические теории по поводу пандемии коронавируса, причем в комичной форме:





— Ой, мнений много. Что есть один очень богатый американец, который решил проредить население. Что позже появится вакцина, которая будет действовать на всех по-разному и…





Впрочем, встречаются, у спортсменки и здравые оценки.





Страна наша не то что бы бедствует, но не цветет и пахнет.

Маргарита Махнева





И в то же время гребчиха заявляет, что «все равно проголосовала бы за нашего президента… просто каждый думает, что именно при нем будет лучше». Ну и абсолютный хит – это резюме Маргариты:





— На хлеб хватает — и то хорошо… Я всегда говорю, что в Беларуси нет войны, нет наводнений, нет голода — что может быть прекрасней?





***





Я себе пришил заплату





На последние штаны,





Пусть не вижу я зарплату,





Лишь бы не было войны!





***





Ответка гребцам «прилетела» от многократного чемпиона мира по тайскому боксу Виталия Гуркова.









Гурков, кстати, известен своими критическими взглядами по отношению к власти. Недавно мастер единоборств знатно протроллил участие в субботнике Александра Лукашенко со шпицем.





Обычно дискуссии перед президентскими выборами в Беларуси достигали подобного накала ближе к дате голосования. Но, похоже, сейчас обстановка настолько обострилась, что горячие споры начались гораздо раньше. Судя по всему, в ближайшие месяцы нас ждет еще немало удивительных высказываний и ироничных комментариев.







