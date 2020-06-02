Огар Симон об участии в "договорняке": я понимал, что это плохо, но решил не портить отношение с коллективом
Оглашены показания на предварительном следствии по "делу о договорняках" нигерийского полузащитника "Лиды" Огара Симона.
- Я пришел в Следственный комитет добровольно. Написал заявление о договорном характере матча "Лида" — "Минск". За день до игры ко мне подошел Цветинский и сказал, что команда приняла решение проиграть матч за деньги. Поинтересовался моим отношением к этому.
Я понимал, что это плохо, но решил не портить отношение с коллективом, поэтому согласился.
Очень старался не выйти на игру, пожаловался Солодовникову, что у меня болит спина. Но тренер сказал, что матч важный и нужно сыграть.
Мне было стыдно от происходящего на поле, тем более, в одном эпизоде я не добежал до соперника при голевом моменте.
Мы проиграли, Солодовников после матча был очень зол и обвинил нас в сдаче игры.
Потом ко мне подошел Цветинский и передал мне 1000 долларов. Сказал, что за игру. Я взял, — передает корреспондент pressball.by.
Огар Симон также из подозреваемого переквалифицирован в свидетели.
13:26 02/06/2020
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