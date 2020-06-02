







У нас еще раньше могла сложиться совместная история с "Динамо". Есть такой хоккеист Иван Лодня, задрафтованный "Миннесотой" и успешно выступающий в OHL. Он гражданин США, однако с белорусскими корнями. Было желание привезти его в Беларусь и со стороны агентства, и со стороны клуба.





Насколько мне известно, "Динамо" даже с привлечением дипломатических каналов пыталось выйти на руководство "Уайлд" и убедить их согласовать временный отъезд игрока в КХЛ. Предполагалось, что в случае интереса к Ване в НХЛ его сразу же отпустят из Минска. В итоге договориться с клубом не получилось. Тем не менее подкупает само стремление "Динамо" работать в этом направлении, — сказал Киселев в интервью hockey.by



