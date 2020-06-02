Михаила Криштаповича. Переходный период на предприятии не мог не отразиться на футбольном клубе, однако там продолжали верить в светлое завтра. Но вот на дворе июнь, а оно все никак не наступит — скорее, совсем наоборот. После матча 10-го тура в Мозыре главный тренер "сахарных" Олег Радушко сказал: "Даже не знаю, закончим ли мы вообще чемпионат. Много задолженностей, зарплата полностью не выплачена даже за февраль. Но выходим и бьемся — этот отрезок прошли на сплочении, волевых качествах. А что будет дальше, неясно. Надеюсь, все наладится и встанет на свои места. Но пока этого не видно..." Тревожные сигналы из "Городеи" раздавались уже не раз, причем начиная с февраля, пишет pressball.by Во многом они стали отголосками шумных январских событий, когда в числе руководителей белорусских сахарных заводов задержали и директора городейского комбината. Переходный период на предприятии не мог не отразиться на футбольном клубе, однако там продолжали верить в светлое завтра. Но вот на дворе июнь, а оно все никак не наступит — скорее, совсем наоборот. После матча 10-го тура в Мозыре главный тренер "сахарных"сказал: "Даже не знаю, закончим ли мы вообще чемпионат. Много задолженностей, зарплата полностью не выплачена даже за февраль. Но выходим и бьемся — этот отрезок прошли на сплочении, волевых качествах. А что будет дальше, неясно. Надеюсь, все наладится и встанет на свои места. Но пока этого не видно..."





Так что же все-таки будет дальше? По поводу актуальной темы мы обратились к директору ФК "Городея" Александру Марченко.





Какова сейчас ситуация в клубе?

Позвольте я начну не с этого года, а с конца предыдущего. Когда заняли седьмое место, показав лучший результат в истории "Городеи" в высшей лиге, наш учредитель в лице руководства сахарного комбината поставил задачу побороться в новом сезоне за попадание в пятерку. Или по крайней мере выступить не хуже прошлогоднего. Сформировали бюджет, и сначала — во всяком случае, на бумаге — его доходная часть четко прослеживалась. К началу января заключили значительную часть договоров. Казалось, они позволят клубу как минимум месяцев семь-восемь работать по графику, а остальное добрать в течение года. Конечно, основная часть финансирования планировалась от сахарного комбината — порядка 75 процентов. Остальное за счет других спонсоров, рекламы, собственной хозяйственной деятельности и прочего — на сегодня у нас около тридцати партнеров. Но в январе случились известные события, к тому же поменялось руководство концерна "Белгоспищепром". А его наблюдательный совет и является хозяином Городейского сахарного комбината. Соответственно изменилась вся обстановка: даже действия уже заключенных договоров приостановили.





И у "Городеи" начались проблемы.

Да. В первую очередь мы свернули процесс комплектования. По сути, в команде остались игроки, которых подписали до Нового года. А потом по зарплатам как-то смогли закрыть январь и февраль е остался только небольшой "хвостик". Но дальше уперлись в тупик: ребята без денег март, апрель и май.





На комбинате снизилось внимание к команде?

Сахарный завод готов финансировать клуб, пусть и не в прежних объемах. Та же позиция, что его нужно оставить, и у Несвижского района. Но почему-то все тормозится... Еще раньше работники ФК "Городея" и его ДЮСШ, да и родители наших юных футболистов обращались с письмами в "Белгоспищепром". Оттуда нам ответили: в связи с тяжелым положением сахарный комбинат не может поддерживать клуб в прежних объемах. Тем не менее они не возражают в финансировании по льготе и налогам на недвижимость и землю, которые предоставляет Несвижский район. По сути, это и есть деньги района. А на комбинате на тот момент не было руководителя, и там не могли принять решений, которые помогли бы подать в "Белгоспищепром" документы на спонсорство. Позже пришел новый директор Игорь Николаевич Макар. Согласился, что клуб нельзя разваливать. Встречался он и с руководством концерна, когда вроде как предварительно обо всем условились.





Так в чем же дело?

Подготовили договор, который подписали Макар и я. Отправили его наблюдательному совету "Белгоспищепрома". Но в итоге получилось так, что через неделю там все развернули назад...





Когда это было?

29 апреля. Нам сказали, что на наблюдательном совете приняли решение голосовать против финансирования "Городеи" сахарным комбинатом. И чем теперь все закончится, непонятно. Насколько знаю, "Белгоспищепром" склоняется к передаче клуба на баланс Несвижского района. Но это не избавит нас от проблем, ведь именно городейский завод всегда финансировал районный футбол — что в наши дни, что в бытность того же "Вераса". По большому счету, сейчас у "Городеи" денег нет. И если в ближайшие две-три недели со стороны комбината что-то не решится хотя бы минимально... Он ведь все равно выступает локомотивом, а остальные партнеры отвечают так: извините, не вытащим вас, хоть и готовы помогать. В общем, если ничего не изменится, то очень остро будет стоять вопрос уже по нашему участию во втором круге чемпионата.













Даже так?

Ну не могут же ребята все время жить без зарплаты! Спасибо им, что выходят на поле и играют. Но, конечно, огня в глазах нет...





Вам наверняка приходится держать ответ перед командой. Что говорите футболистам?

Естественно, они задают вопросы. Пока я видел хоть какой-то свет в конце тоннеля, что-то еще обещал. Недели три назад мы поверили, что скоро начнутся не только выплаты футболистам, но и нашим кредиторам. А потом, когда концерн дал отказ, поговорили с ребятами и в любом случае решили играть до конца первого круга. Дальше — неизвестность...





На футболистов "Городеи" выходят другие клубы?

Да, спрос есть.





А есть ли смысл Артему Архипову возвращаться из России при такой ситуации?

Думаю, да — даже ради практики. Пусть пока и неясно, какой она будет по длительности.





Если резко снизится уровень финансирования, что произойдет с инфраструктурой "Городеи"?

Очень больная тема. Пятнадцать лет наш маленький клуб все время двигался вперед. Возьмите стадион, который возвели с нуля. Да, не "Борисов-Арена" — и не уровень областных центров. Тем не менее уютный, сделан своими руками. Люди на субботники выходили, а различные организации просто помогали: кто-то услугами сварщиков, кто-то экскаватором, кто-то прочим транспортом. Скажем так, строили народным методом. Сегодня у нас есть козырьки, электроосвещение, полив, хороший газон... И этот стадион из-за своей возможной невостребованности рискует захиреть. А потом, как часто бывает, по цепочке "ляжет" все. Обидно и потому, что уже сделали базу: ребята заезжают и живут в новенькой гостинице. В Несвиже на стадионе "Урожай" по линии федерации футбола летом должны укладывать полноформатное искусственное покрытие, под которое уже практически готово основание. Его планировалось использовать для детей и дубля, а для основы — ранней весной и в осенне-зимний период. Проектировалось там и еще одно поле для тренировочного процесса главной команды. Соответственно здесь и рабочие места, и загруженность объектов. И все это тоже сойдет на нет?





А что в таком случае произойдет с детско-юношескими подразделениями клуба, объединяющими Городею, Несвиж, Фаниполь?

Наверное, Городея и Несвиж могут перейти под район. А Фаниполь он, понятное дело, содержать не станет. Ну и уровень, конечно... Представляете, футбольное отделение районной ДЮСШ лет семь-восемь назад не могло выехать за тридцать километров в Столбцы — бензина не было... Не исключаю, все опять может вернуться к такому плачевному положению.





А что вам говорят игроки? У них еще есть вера в лучшее?

Живем не только ею, но и ведем переписку с различными инстанциями. Однако пока все это напоминает войну с ветряными мельницами... Несколько дней назад встречались с костяком команды — ребятами, которые провели в ней по три-пять лет. Снова обсудили ситуацию. Конечно, перед футболистами есть гарантии, потому что учредитель клуба — сахарный завод. И даже в худшем случае развития событий долги им закроют. Но это очень слабое утешение. Вопрос куда более глобальный — обо всем клубе, судьба которого игрокам небезразлична. Жаль, если все закроется и рухнет.









"Смолевичи", "Городея"... Да и в "Слуцке" ситуация так себе. Задумывались почему?

Если брать "Городею" со "Слуцком", то иногда посещают мысли, что где-то просто умышленно перекрывают кислород. Повторюсь: само предприятие готово нам помогать. А в Слуцке, по-моему, комбинат вообще прибыльный. Но почему все это блокируется, большой вопрос. Экономическая ситуация на городейском заводе? Так прошлый год был не легче, особенно его концовка. Сейчас обстановка, может, даже проще — есть и сбыт, и определенный оборот. Да и вообще финансовая ситуация там все равно нормализуется — не сегодня, так завтра. А вот с футбольным хозяйством сложнее: за год можно упустить и разрушить все, что строилось пятнадцать лет. И восстановить это потом будет практически нереально.





Что говорят про "Городею" жители поселка? Поддерживают или называют дармоедами, как у нас любят попенять не только футболистам?

Есть разные мнения. Одним неинтересно, другие вообще не поддерживают, но так происходит везде — это обычная ситуация. Кому-то спорт нравится, кому-то нет. А кто к нему неравнодушен — особенно те, чьи дети занимаются в структуре клуба, — все понимают, переживают за команду и болеют за нее. Опять же, где еще в нашем регионе проводятся большие спортивные мероприятия на уровне высшей лиги? В Минске и Солигорске. Стокилометровый радиус — далековато. К нам на футбол приезжают из Столбцов, Кореличей, Барановичей. Домашняя посещаемость "Городеи" в прошлом году насчитывала больше тысячи, и это в 4,5-тысячном поселке. Нынешний сезон, по понятным причинам, в расчет не беру.





Кстати, изменилась ли жизнь команды в связи с коронавирусом?

По большому счету, нет. Тренировки, игры — обычный рабочий процесс. Единственное, атмосфера на стадионе совсем другая. Вспоминаю первый домашний матч с "Шахтером": ни зон активности, ни движения болельщиков — ничего. Раньше у нас обычно все начиналось за час-полтора. Люди приходили не только посмотреть футбол, но и отдохнуть, попить пива, поесть шашлычка, фотографировались с игроками... Когда этого нет, все, конечно, несопоставимо с праздничной обстановкой, какая была раньше. Тем не менее ситуация с коронавирусом тесно не связана с нашими финансовыми проблемами. Да, есть партнеры, у которых на этом фоне возникли сложности, но никто из них не отказывается помогать, когда в мире все образуется. Сегодня не могут по объективным причинам, однако в дальнейшем готовы продолжать сотрудничество. С другой стороны, вот подписали мы договор с компанией "Superbetin" в апреле. Да и, может, в связи с пандемией белорусский футбол вообще сыграл в плюс — даже на примере того, что нас сегодня смотрят много стран.





Однако ваш "минус" от этого не уменьшается.

Наверное, все решится за ближайшие три недели. Мы надеемся на лучшее. Но, честно говоря, просвета пока не видим...







