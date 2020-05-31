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Жесть: Антонина Шевченко показала фотографию своего лица после 45 пропущенных ударов

Боец смешанного стиля Антонина Шевченко показала фотографию своего лица после поражения от американки Кэтлин Чукагян на турнире UFC on ESPN 9. Снимок представительница Киргизии опубликовала в своем Instagram.


«ММА тяжелый спорт, но это мой путь, и я вернусь сильнее», — написала спортсменка под фото, на котором видны многочисленные синяки, ссадины и кровоподтеки.

Бой прошел в ночь на воскресенье, 31 мая, в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Американка нанесла сопернице 202 удара, 45 из которых пришлись в голову, и победила единогласным решением судей. В главном поединке вечера Тайрон Вудли уступил Гилберту Бернсу.

Шевченко потерпела второе поражение в карьере при семи победах. Чукагян выиграла 14-й поединок, в ее послужном списке три поражения.
lenta.ru
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