



«ММА тяжелый спорт, но это мой путь, и я вернусь сильнее», — написала спортсменка под фото, на котором видны многочисленные синяки, ссадины и кровоподтеки.





Бой прошел в ночь на воскресенье, 31 мая, в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Американка нанесла сопернице 202 удара, 45 из которых пришлись в голову, и победила единогласным решением судей. В главном поединке вечера Тайрон Вудли уступил Гилберту Бернсу.





Шевченко потерпела второе поражение в карьере при семи победах. Чукагян выиграла 14-й поединок, в ее послужном списке три поражения.



