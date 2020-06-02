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Валерий Исаев: Почему талантливые и трудолюбивые – нищие, а бездари и ленивые чувствуют себя комфортно?»

Белорусский агент Валерий Исаев проанализировал ситуацию в «Энергетике-БГУ», «Минске» и минском «Динамо».«Бюджет «Энергетика-БГУ» – 300 тыс долларов, «Минска» – 2-3 млн, «Динамо» – 3-4 млн. Почему талантливые и трудолюбивые – нищие, а бездари и ленивые чувствуют себя комфортно?»

«Вот давайте сравним три государственных клуба, у которых стоят одинаковые цели, «Энергетик-БГУ», «Минск», «Динамо» Минск. Почему эти три? Эти клубы напрямую финансируются из государственного бюджета. 

«Энергетик-БГУ» с бюджетом около 300 тысяч долларов находится вверху турнирной таблицы. Каждый год появляются интересные футболисты для сборной и рынка, команда играет в интересный для зрителей футбол, готовятся квалифицированные тренеры, есть детская школа и женская команда. Условия для подготовки безобразные, все держится на энтузиазме. Зарплаты тренеров в районе 500 долларов, зарплаты игроков в среднем 400 долларов. 

«Динамо» Минск, думаю, в районе 3-4 млн долларов бюджет. Лучшая молодежь страны, достойные условия. Давно не готовят тренеров, единицы воспитанников в основе. Сейчас ищут на 7-8 позиций игроков с зарплатой до 10 тыс долларов (непонятно, куда денут этих с действующими контрактами и такими же зарплатами). Всего бюджета «Энергетика-БГУ» не хватит на содержание тренерского штаба «Динамо».

 


«Минск» – лучшая школа страны, лучшие условия в стране, бюджет, наверное, около 2-3 млн долларов. Достойных продаж воспитанников не было совсем за все годы, только получение дальнейших компенсаций. Опять новый штаб с зарплатами 4-5 тысяч долларов и опять новые игроки не из лучшей школы страны.

 

К чему я про это? Если у нас государство – основой инвестор, то почему нечестно и неэффективно? Почему бюджеты тем, кто ближе к Минспорта и по указке умников из АБФФ? Зачем АБФФ лезет в клубы, а Минспорта рулит АБФФ, если это неэффективно? Почему талантливые и трудолюбивые – нищие, а бездари и ленивые чувствуют себя комфортно?» – написал Исаев в своем Facebook.
by.tribuna.com
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