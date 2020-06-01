Клуб "Эксельсиор", выступающий в чемпионате Нидерландов, представил проект уникального стадиона.

Об этом сообщает Fumsmagazin . Арена будет вмещать 6,5 тысяч зрителей, но ее главное отличие будет находиться за пределами поля и трибун. В углах стадиона возведут четыре дома на 400 апартаментов, которые будут продаваться для проживания всем желающим.





Отмечается, что городской совет Роттердама уже рассмотрел проект и предварительно одобрил его реализацию. Нынешняя арена "Эксельсиора" рассчитана на 4400 зрителей.







