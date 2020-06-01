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Матч можно смотреть с балкона: нидерландский клуб построит уникальный футбольный стадион с квартирами

Арена будет включать в себя жилые дома.
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Клуб "Эксельсиор", выступающий в чемпионате Нидерландов, представил проект уникального стадиона.

Об этом сообщает Fumsmagazin. Арена будет вмещать 6,5 тысяч зрителей, но ее главное отличие будет находиться за пределами поля и трибун. В углах стадиона возведут четыре дома на 400 апартаментов, которые будут продаваться для проживания всем желающим. 

Отмечается, что городской совет Роттердама уже рассмотрел проект и предварительно одобрил его реализацию. Нынешняя арена "Эксельсиора" рассчитана на 4400 зрителей.
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