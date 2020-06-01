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В известном бразильском клубе произошла масштабная вспышка коронавируса

На самоизоляцию были отправлены 16 игроков.

Игроки были отправлены на самоизоляцию / фото twitter.com/vascodagama

В бразильском футбольном клубе Васко да Гама обнаружили 16 случаев заражением коронавирусом.

Тесты на COVID-19 показали положительный результат у 16 из 43 футболистов клуба, сообщает YouTube-канал Васко да Гамы.

Все 16 игроков были отправлены на самоизоляцию. Кроме этого, еще три фтболисты клуба уже переболели болезнью, а остальные игроки пройдут еще одно тестирование на коронавирус.

В общем тесты прошли 350 сотрудников клуба.

Ранее сообщалось, что в бразильском футбольном клубе Фламенго коронавирусом заразились 38 человек.
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