Месси потерял возможность покинуть "Барселону" бесплатно
Звезда футбола останется в каталонском клубе.
Месси защищает цвета клуба на протяжении всей карьеры
© Barcelona FC
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси не покинет команду бесплатно.
В контракте 32-летнего аргентинца с каталонским клубом был прописан пункт, по условиям которого он имел право уйти из коллектива бесплатно в летнее межсезонье.
Однако, как сообщает ESPN со ссылкой на источник в стане "сине-гранатовых", опция больше не действительна. Срок её активации истёк в минувшие выходные.
Сообщается, что через полгода Месси сможет вести предварительные переговоры с другим клубом.
Напомним, действующий контракт Месси с "Барселоной" рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне Месси провел 31 матч за каталонцев во всех турнирах, отличившись 24 голами и 16 результативными передачами.
По мат. Championat.com
20:12 01/06/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение