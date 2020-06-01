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Глава федерации легкой атлетики поддержал Лукашенко – и его размазали в комментариях

Председатель БФЛА Вадим Девятовский у себя на странице в инстаграме поделился мнением о ситуации в стране и о выборах президента Беларуси, которые пройдут в августе.
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Заявление призера Олимпийских игр вызвало море критики и негативных комментариев от подписчиков. Кто-то просто ставил дизлайк.

Изредка звучали и слова поддержки. Кто-то поставил в пример то, что Девятовский сделал для страны – правда, перечисления заслуг почему-то не последовало.

Кто-то упомянул заслуги в продвижения спорта родного района, но посчитал, что перемены неизбежны.

А некая барышня порассуждала о том, что положение страны зависит не от президента, а в Беларуси почти ничего нет (внезапно).

Сам же Девятовский в комментариях не появлялся, но отдельным постом ответил несогласным, заявив, что сторонников его слов все-таки больше (хотя по комментариям этого не видно) и выложил скрин со статистикой.

Кстати, в прошлом году сам Девятовский получал нагоняй от Александра Григорьевича.
by.tribuna.com
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