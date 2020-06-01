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Драгун о Лисаковиче: «Я теперь понимаю тех тренеров, которые не смогли с ним найти общий язык»

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун поделился мнением о Виталии Лисаковиче.




«То, что я видел, скажем, в поведении его в сборной, то я теперь понимаю тех тренеров, которые не смогли с ним найти общий язык – это действительно тяжело.

Но это его же проблемы. Не мне его судить. Просто, может, хочу, чтобы у нас действительно вырос достойный игрок для сборной, для страны. Желаю ему только самого хорошего», – сказал Драгун в эфире «Беларусь 5».
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