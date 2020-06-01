Японский эпидемиолог оценил шансы проведения Олимпийских игр в Токио





Пандемия коронавируса COVID-19 бросает тень на возможность проведения Олимпийских игр в Токио. Об этом в интервью РБК рассказал врач-эпидемиолог, профессор Университета Кобе, бывший научный советник японский властей Кэнтаро Ивата. По его словам, для проведения Игр необходимо выполнить два условия. «Во-первых, Япония должна победить коронавирус, во-вторых, вирус должен быть подавлен в других странах. Выполнить первое условие до следующего года, может быть, удастся. Второе условие? По этому поводу я настроен очень пессимистично», — сказал он.





Как отметил Ивата, уже в следующем году Япония, вероятно, сможет проводить мероприятия регионального уровня, но не соревнования масштабов Олимпийских игр. «В Олимпиаде принимают участие много людей из разных стран, что не очень соответствует тем условиям, в которых мы сейчас находимся и, скорее всего, продолжим находиться в следующем году», — сказал эпидемиолог. Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что игры будут отменены, если их не удастся провести в 2021 году. «Я думаю, что на данный момент это наиболее вероятный сценарий», — сказал Ивата.





Летние Олимпийские игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа нынешнего года, однако из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на следующее лето. При этом в МОК сообщали, что игры еще могут быть отменены и окончательное решение по этому вопросу будет принято в октябре. Если соревнование не удастся провести в 2021 году, его придется отменить, и следующие летние Игры пройдут в Париже в 2024 году, указывали в МОК.





Министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура отмечал, что Япония будет прилагать все необходимые усилия для проведения Олимпиады в следующем году. Ранее премьер-министр Синдзо Абэ заявлял, что, принимая решение о проведении соревнований, Токио будет руководствоваться интересами спортсменов. 25 мая Абэ сказал, что важными условиями для проведения Игр станут появление новых методов лечения коронавируса и успехи в разработке вакцины.



