СМИ узнали о планах «Формулы-1» провести две гонки за один Гран-при

Представители Liberty Media считают, что эксперимент позволит сравнить экспериментальный и традиционный форматы и на основании результатов сделать вывод о целесообразности применения новых правил в будущем. The Race отмечает, что теперь идею должны поддержать все десять участников первенства. По информации издания, одна команда сразу выступила против предложения Liberty Media. Портал Motorsport пишет, что мнение против высказал Mercedes.

Ранее стало известно, что начиная с 2021 года бюджеты всех команд «Формулы-1» будут сокращены до $145 млн в связи с кризисом. По словам спортивного директора серии Росса Брауна, это позволит вернуть в чемпионат экономическую стабильность. Как уточняли СМИ, с 2023 года «Формула-1» планирует заморозить доработку инженерами команд моторов своих болидов.





Новый сезон чемпионата мира пока не начался из-за распространения коронавирусной инфекции. Организаторы перенесли Гран-при Бахрейна, Вьетнама, Китая, Азербайджана и Канады, а также отменили этапы в Австралии, Монако, Испании, Франции и Нидерландах. Исполнительный директор серии Чейз Кэри заявил, что старт запланирован на 5 июля в Австрии.