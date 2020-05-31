Исаев стал членом инициативной группы Бабарико: «Хочу только законной смены власти, хочу нового президента, хочу перемен»
Агент Валерий Исаев рассказал о том, что стал членом инициативной группы кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико.
«Ну вот, официально, я член инициативной группы кандидата в президента Республики Беларусь. Первый раз в жизни буду пытаться отстаивать свои права. В этом заслуга моего кандидата. Я пока за то чтобы Бабарико стал кандидатом. Голосовать за него или нет решу позже, получив ответы на вопросы. Никакой агитации. Хочу только законной смены власти, хочу нового президента, хочу перемен», – написал Исаев в фэйсбуке.
16:02 31/05/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение