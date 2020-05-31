Футболиста Манчестер Сити обокрали на $600 тысяч





Злоумышленники обокрали квартиру алжирского полузащитника английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Рияда Мареза. Об этом накануне сообщило издание The Sun





Ущерб оценивается в более чем 500 тысяч фунтов стерлингов (более $600 тысяч). В частности, воры похитили дорогостоящие часы футболиста – Richard Mille (230 тысяч фунтов), Rolex Daytona (40 тысяч фунтов) и Rolex Day Date (35 тысяч фунтов).





Также были украдены 50 тысяч фунтов наличными и коллекция редких футболок, которую оценивают в 150 тысяч фунтов.





По сведениям источника, ограбление не было спонтанным. Воры знали, когда Мареза не будет дома, кроме того, действовали по наводке.





При этом отмечается, что Марез получает зарплату в размере 200 тысяч фунтов в неделю.





Как известно, английские клубы возобновили тренировочный процесс после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Рестарт сезона в АПЛ запланирован на 17 июня.