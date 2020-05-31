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Футболиста Манчестер Сити обокрали на $600 тысяч

Ограбление не было спонтанным. Воры знали, когда Рияда Мареза не будет дома и действовали по наводке.


Злоумышленники обокрали квартиру алжирского полузащитника английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Рияда Мареза. Об этом накануне сообщило издание The Sun.

Ущерб оценивается в более чем 500 тысяч фунтов стерлингов (более $600 тысяч). В частности, воры похитили дорогостоящие часы футболиста – Richard Mille (230 тысяч фунтов), Rolex Daytona (40 тысяч фунтов) и Rolex Day Date (35 тысяч фунтов).

Также были украдены 50 тысяч фунтов наличными и коллекция редких футболок, которую оценивают в 150 тысяч фунтов.

По сведениям источника, ограбление не было спонтанным. Воры знали, когда Мареза не будет дома, кроме того, действовали по наводке.

При этом отмечается, что Марез получает зарплату в размере 200 тысяч фунтов в неделю.

Как известно, английские клубы возобновили тренировочный процесс после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Рестарт сезона в АПЛ запланирован на 17 июня.
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