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Левандовски - единоличный лидер в борьбе за "Золотую бутсу"

31-летний польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски сделал дубль в матче 29-го тура чемпионата Германии против "Фортуны" (5:0).



 
 
Форвард стал единоличным лидером в рейтинге лучших бомбардиров сезона в Европе. Его текущий результат — 29 голов в Бундеслиге за 27 встреч.

Его главный преследователь в споре за "Золотую бутсу" —форвард "Лацио" Чиро Иммобиле (27 голов в 26 матчах). Чемпионат Италии возобновится в середине июня. На третьей позиции нападающий "Лейпцига" Тимо Вернер с 24 голами.

В активе у польского нападающего 43 гола в текущем сезоне во всех турнирах. Поляк повторил свой рекорд результативности за одну кампанию. Столько же мячей он забил в сезоне-2016/17.
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