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Умер трехкратный олимпийский чемпион в спринте Бобби Морроу

Трехкратный олимпийский чемпион в спринтерском беге американец Бобби Морроу скончался в возрасте 84 лет.




Он ушел из жизни 30 мая, сообщается на сайте Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). Причина смерти не уточняется. 

На Олимпиаде-1956 в Мельбурне Морроу выиграл золотые медали на дистанции 100 и 200 метров, а также в эстафете 4 по 100 метров. 

Лучший результат Морроу на стометровке был 10,52 секунды. 
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