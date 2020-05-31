Умер трехкратный олимпийский чемпион в спринте Бобби Морроу













Он ушел из жизни 30 мая, сообщается на сайте Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). Причина смерти не уточняется.





На Олимпиаде-1956 в Мельбурне Морроу выиграл золотые медали на дистанции 100 и 200 метров, а также в эстафете 4 по 100 метров.





Лучший результат Морроу на стометровке был 10,52 секунды.