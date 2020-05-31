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Футболист спустил деньги одноклубников в казино и потерял работу

Защитник норвежского футбольного клуба «Мольде» Вегард Форрен лишился работы после того, как потратил деньги одноклубников в казино. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Форрен был ответственным за счет, на который зачислялись штрафы сотрудников и игроков клуба. У Вегарда накопились долги из-за пристрастия к азартным играм, и футболист начал гасить их деньгами с общего счета. В «Мольде» узнали о недобросовестности защитника после того, как проверили средства на счете. В заявлении клуба говорится, что Форрен должен около 10 тысяч евро. Руководство «Мольде» решило расторгнуть с игроком контракт.


Футболист попросил прощения у всех причастных. Он подчеркнул, что лечится от игровой зависимости.

32-летний Вегард Форрен провел в составе «Мольде» 13 сезонов. На счету защитника 384 матчей за эту команду – Форрен занимает второе место по проведенным за клуб играм.
ОНТ
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