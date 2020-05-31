Футболист спустил деньги одноклубников в казино и потерял работу

Форрен был ответственным за счет, на который зачислялись штрафы сотрудников и игроков клуба. У Вегарда накопились долги из-за пристрастия к азартным играм, и футболист начал гасить их деньгами с общего счета. В «Мольде» узнали о недобросовестности защитника после того, как проверили средства на счете. В заявлении клуба говорится, что Форрен должен около 10 тысяч евро. Руководство «Мольде» решило расторгнуть с игроком контракт.









Футболист попросил прощения у всех причастных. Он подчеркнул, что лечится от игровой зависимости.





32-летний Вегард Форрен провел в составе «Мольде» 13 сезонов. На счету защитника 384 матчей за эту команду – Форрен занимает второе место по проведенным за клуб играм.