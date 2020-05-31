Голос "Борисов-Арены": так жалко власть еще не выглядела

"Так жалко, как сейчас, власть наша еще не выглядела. Била дубинами, хватала, сажала и т.д. — это было. Но это всегда было мощно, красиво, даже элегантно — р-раз, и нет никого. Но сначала с коронавирусом, а теперь с Тихановским... Братцы, ну, это просто жалко.





И все равно эта власть победит. Потому что очень мало людей, которым это все не нравится. Критически мало", — написал Каверин в своем фейсбук-аккаунте.







