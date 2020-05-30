











Об этом сообщает официальный сайт клуба.





Ранее в инстаграме "Белшины" был опубликован пост в поддержку задержанного а Гродно белорусского блогера Сергея Тихановского.





Тихановского задержал ОМОН в Гродно во время пикета по сбору подписей. Супруга Тихановского Светлана планирует баллотироваться на пост президента Беларуси.





Сергей Тихановский — автор канала "Страна для жизни", у которого 212 тысяч подписчиков на YouTube.



