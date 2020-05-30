Международное ралли "Шелковый путь" в 2020 году проводиться не будет из-за коронавируса
Организаторы международного ралли "Шелковый путь 2020 года" заявили об отмене гонки.
"В большинстве регионов России продолжают действовать карантинные меры, ограничено международное авиационное и наземное сообщение, не сняты ограничения на проведение спортивных соревнований. Учитывая сложившуюся ситуацию, завершение подготовительных мероприятий и проведение ралли не представляется возможным", - заявил руководитель проекта Владимир Чагин, слова которого приводит пресс-служба соревнования.
Международное ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года. С 2016 года ралли стало трансконтинентальным марафоном - трасса гонки была проложена от Москвы через Казахстан до Пекина, пишет interfax.by
13:27 30/05/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение