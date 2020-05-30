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Александр Бразевич: если в ближайшую неделю ситуация не изменится, то мы просто закончим свое существование

Главный тренер "Смолевичей" Александр Бразевич рассказал о сложной финансовой обстановке в клубе.




- Настал момент, когда нужно огласить. Не хочется, чтобы заканчивалось терпение у ребят. Не хочется, чтобы наступил момент, когда мы сделали бы какой-то шаг. Например, кто-то на игру не выходит, устраивает задержки с началом матча. Я не хочу этим заниматься.

Честно: если в ближайшую неделю ситуация не изменится, то мы просто закончим свое существование. Дальнейшая работа не имеет смысла. Поверьте: цепляемся как можем, чтобы играть до конца. Увы, обстоятельства и аргументы сильнее нас. Это перебор! Каждый день добавляются новости — каждая хуже предыдущей. Это край!
Прессбол
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