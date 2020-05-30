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Кирилл Альшевский о карьере защитника Волкова

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский в разговоре с Юрием Довнаром выразил надежду, что БФФ не станет дисквалифицировать защитника Захара Волкова за участие в договорном матче в бытность того футболистом "Нафтана".


С чисто практической точки зрения недальновидно рассчитывать на игрока, который может в любое время получить длительную дисквалификацию.
Конечно, держим в уме такой исход. У нас хорошая обойма центральных защитников. Мы целенаправленно брали Якова Филиповича, понимая, что с Захаром случилась такая неприятность и, возможно, какое-то время он не сможет играть. Но, надеюсь, ему не станут ломать карьеру. Думаю, все видят, в какой потрясающей форме находится Захар, насколько большой у него потенциал. Учитывая его молодость, он может принести много пользы и сборной, и белорусскому футболу в целом.


Не говорю, что его надо безоговорочно простить. Речь о том, что наказывать можно по-разному. О том, чтобы сохранить его для нашего футбола. Если Захара дисквалифицировать, то, скорее всего, после длительного перерыва он уже не сможет выйти на ту динамику роста, которая есть сейчас.

Фото-ярлык: mlyn.by
pressball.by
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