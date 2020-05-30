Кирилл Альшевский о карьере защитника Волкова





С чисто практической точки зрения недальновидно рассчитывать на игрока, который может в любое время получить длительную дисквалификацию.

Конечно, держим в уме такой исход. У нас хорошая обойма центральных защитников. Мы целенаправленно брали Якова Филиповича, понимая, что с Захаром случилась такая неприятность и, возможно, какое-то время он не сможет играть. Но, надеюсь, ему не станут ломать карьеру. Думаю, все видят, в какой потрясающей форме находится Захар, насколько большой у него потенциал. Учитывая его молодость, он может принести много пользы и сборной, и белорусскому футболу в целом.









Не говорю, что его надо безоговорочно простить. Речь о том, что наказывать можно по-разному. О том, чтобы сохранить его для нашего футбола. Если Захара дисквалифицировать, то, скорее всего, после длительного перерыва он уже не сможет выйти на ту динамику роста, которая есть сейчас.





Фото-ярлык: mlyn.by



