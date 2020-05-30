Оружие, наркота, бордель - арестован знаменитый арбитр ФИФА





Известного словенского футбольного арбитра Славко Винчича арестовали в боснийском городе Биелин по обвинению в незаконном хранении оружия и распространении наркотиков. Об этом, в пятницу, 29 мая, сообщает sport.blic.rs.





Сообщается, что 40-летний рефери ФИФА был задержан в борделе, где находился в компании 25 гостей и девяти проституток, пишет telegraf.by





Задержание провели в рамках полицейской операции по предотвращении проституции и распространения наркотиков. На момент задержания Винчич имел при себе незарегистрированное огнестрельное оружие и наркотическое вещество — кокаин.





В ходе операции полиция изъяла всего 14 единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, полтора десятка пакетиков с кокаином и валюты на сумму в 10 тысяч евро.





За свою судейскую карьеру Винчич обслуживал матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также он работал на матче Шахтер — Сельта в рамках 1/16 финала Лиги Европы сезона-2016/17.



Что говорит арбитр

— Это самая большая ошибка в моей жизни, — заявил Винчич в интервью 24ur.com. — После встречи с деловыми партнерами нас пригласили на торжество на ранчо. Мы приняли приглашение. А после полицейского рейда нас вызвали на содержательный разговор, где я объяснил, что вообще не знал этих людей. Мне разрешили вернуться домой.

При этом Винчич отказался отвечать на вопрос о том, как эта ситуация повлияет на его дальнейшую судейскую карьеру. Он добавил, что прежде всего рассчитывает на «понимание семьи».

Член судейского комитета УЕФА Владимир Сайн (тоже словенец) назвал случившееся «совпадением», добавив, что Винчич «оказался в неправильном месте в неподходящее время».



