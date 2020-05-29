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Эйзельской трагедии - 35 лет

35 лет назад произошла одна из самых страшных трагедий европейского футбола

Трагедия произошла 29 мая 1985 года в Брюсселе (Бельгия) на стадионе "Эйзель", во время финала Кубка европейских чемпионов между итальянским "Ювентусом" и английским "Ливерпулем". В результате обрушения стены одной из трибун погибли 39 человек, преимущественно итальянцев, сотни человек получили ранения и травмы разной степени тяжести.

фото: sports.ru/tribuna


Примерно за час до начала матча группа болельщиков "Ливерпуля" перелезла через разделительные ограждения, разделявшие их с болельщиками "Ювентуса". В итоге итальянские фанаты пытались убежать с террасы стадиона, вызвав тем самым обрушения опорной стены трибуны. Многие успели укрыться, но не все, из-за чего в итоге погибли 39 человек, а многие другие оказались ранены. Несмотря на произошедшие события, матч не был остановлен во избежание дальнейших беспорядков.

В результате данной трагедии было решено отстранить все английские клубы от всех турниров под эгидой УЕФА на пять лет, "Ливерпуль" — на шесть (изначально 10), до сезона 1990/91. Также 14 фанатов "Ливерпуля" были признаны виновными в непредумышленном убийстве и осуждены на три года лишения свободы. Позже катастрофу описали как "Самый темный час в истории УЕФА".
pressball.by
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