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Легендарный Пеле оказался самым переоцененным футболистом в истории

В десятку вошли сразу пять игроков из Бразилии.


Бывший нападающий сборной Бразилии, "Король футбола" Пеле возглавил рейтинг самых переоцененных игроков в истории футбола. Рейтинг из десяти наиболее переоцененных футболистов составил портал football365.com. 

"Пеле не был лучшим игроком бразильской сборной на чемпионатах мира 1958 и 1970 годов, а на протяжении большей части ЧМ-1962 был травмирован. К тому же он дополнял свою впечатляющую статистику голов мячами, которые забивал в неофициальных и товарищеских матчах", - отметил автор рейтинга. 

Интересно, что в рейтинг были включены сразу пять футболистов из Бразилии. 

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом: 

10. Халк (Бразилия) 
9. Хидетоши Наката (Япония) 
8. Пол Скоулз (Англия) 
7. Неймар (Бразилия) 
6. Филиппе Коутиньо (Бразилия) 
5. Георгий Кинкладзе (Грузия) 
4. Клод Макелеле (Франция) 
3. Роберто Карлос (Бразилия) 
2. Давид Жинола (Франция) 
1. Пеле (Бразилия) 
Источник: УНИАН
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