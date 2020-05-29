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Биатлонистка Дарья Блашко: Если кто-то думает, что захотел и поменял страну — это легко и классно, вы ошибаетесь

Биатлонистка Дарья Блашко рассказала о том, как ей далось решение о переходе в команду Украины из Беларуси в 2017 году.


Честно говоря, это было очень сложно. Всегда такой шаг обдумывается со всех сторон. Это не было легким решением.

Если кто-то думает, что захотел и поменял страну — это легко и классно, вы ошибаетесь. Это не так. Я понимала, через что мне придется пройти.

Сложно было во второй сезон [карантина]. Первый прошел быстро, очень легко. Смена места жительства, команды, много нюансов по документам, плюс тренировочный процесс — так и не замечаешь, как проходит сезон.

А что касается второго года, ты уже успокоился, все утряслось. Ты смотришь соревнования и думаешь: "Как? Почему же ты не бегаешь?"

Карантин в любом случае отражается на любом спортсмене. Я еще не знаю, насколько это хорошо или плохо. Я пока вижу плюсы и совсем маленькие минусы, которые исправимы, — приводит слова Блашко, произнесенные во время прямого эфира в Инстаграме Ukrainian Biathlon News, by.tribuna.com.
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