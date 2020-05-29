



Честно говоря, это было очень сложно. Всегда такой шаг обдумывается со всех сторон. Это не было легким решением.





Если кто-то думает, что захотел и поменял страну — это легко и классно, вы ошибаетесь. Это не так. Я понимала, через что мне придется пройти.





Сложно было во второй сезон [карантина]. Первый прошел быстро, очень легко. Смена места жительства, команды, много нюансов по документам, плюс тренировочный процесс — так и не замечаешь, как проходит сезон.





А что касается второго года, ты уже успокоился, все утряслось. Ты смотришь соревнования и думаешь: "Как? Почему же ты не бегаешь?"



