+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Ледовый дворец в Минске закрывается на профилактику до конца июля

Ледовый Дворец спорта, расположенный на улице Притыцкого в Минске, закрывается на профилактику, сообщает официальный сайт спортивного объекта.


"С 8 июня по 31 июля Ледовый Дворец закрывается на ремонтно-профилактические работы", - говорится в сообщении. 

Вместе с тем, во время профилактики продолжит работу тренажерный зал, также будут доступны столы для игры в настольный теннис.

Основным назначением Ледового Дворца спорта Минской области является проведение матчей по хоккею с шайбой, соревнований по фигурному катанию, шорт-треку и другим ледовым видам спорта.


Предусмотрена возможность трансформирования хоккейной коробки в площадку для игровых видов спорта, спортивных единоборств, тенниса, тяжелой атлетики, гимнастики, бокса, а также в сцену для проведения концертов и других зрелищных мероприятий.

В свободное от спортивных мероприятий время ледовая площадка задействована для проведения массовых катаний на коньках.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Никита Ванин
Флаг
Анатолий Лебедько
Актуальный Разговор: Выборы 2020 СТАРТ! Бабарико,...
Игорь Драко
Оппозиция: «Я померла! Дайте насладиться»
Алесь Бяляцкі
История: XVIII. ПОМИЛОВАНИЕ «ДЕКАБРИСТОВ» |...
Петр Рудковский
Пять заметок о «европейском кандидате»
Павел Знавец
О политическом моменте и моей позиции.
Ольга Карач
ПОСЛЕДНЯЯ КОМБИНАЦИЯ ЛУКАШЕНКО


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru