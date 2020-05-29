Бостонский марафон впервые за свою историю станет виртуальным

Вместо этого участникам предлагается "виртуальный забег" где с документированными доказательствами преодоление 42-километровой дистанции, сообщает Укринформ





"Нашим приоритетом остается сохранение здоровья общины, а также наших сотрудников, участников, волонтеров, зрителей и поклонников", - заявил в связи с этим директор Атлетической ассоциации Бостона Том Грилк.





Он отметил, что 124-й Бостонский марафон будет проведен в виртуальном формате.





"Поскольку мы не можем сделать так, чтобы мир пришел в Бостон в сентябре, мы приведем Бостон до всего мира для проведения исторического, 124-го Бостонского марафона", - отметил Грилк.









Всем зарегистрированным участникам нынешнего спортивного события будет предложен возврата регистрационных взносов, и параллельно спортсмены будут иметь возможность принять участие в "виртуальной альтернативе" марафона. Участники этого забега должны в период с 7 по 14 сентября преодолеть 42-километровую дистанцию не более чем за шесть часов и предоставить доказательства организаторам.





Бостонский марафон-2020 был изначально запланирован на 20 апреля, однако из-за пандемии COVID-19 мэр Бостона Мартин Уолш перенес событие на 14 сентября. Забеги в Бостоне проводятся с 1897 года и ни разу не прерывались. Бостонский марафон считается одним из самых престижных в мире.