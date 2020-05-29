Решение было принято на заседании правления СБР в четверг.





Михаил Шашилов утвержден старшим тренером женской национальной команды. В составе тренерского штаба женской команды вошел Виталий Норицын, который, как сообщалось ранее в СМИ, вместе с Александром Касперовичем (личный тренер российского биатлониста Александра Логинова) получил приглашение работать со сборной Болгарии.





Кроме этого, вице-президент СБР Валерий Польховский включен в список тренеров и специалистов спортивных сборных команд России по биатлону на сезон 2020-2021.





20 апреля сообщалось, что старшим тренером мужской национальной команды стал Роберт Кабуков, которому должны были помогать Максим Максимов и Артем Истомин. Старшим тренером женской сборной, в свою очередь, тогда был утвержден Владимир Королькевич с помощником Николаем Загурским.





Ранее Королькевич работал со сборной Беларуси по биатлону.