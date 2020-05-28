На скамье подсудимых 19 футболистов и один волейболист. Обвиняются спортсмены по трем статьям Уголовного кодекса РБ – ч.1 и 2 ст. 253 (подкуп участников профессиональных соревнований), по ч. 1 ст. 14 (покушение на такой подкуп) и ч.1, 2 и 3 ст. 209 (хищения, связанные с мошенническим завладением денег букмекерских контор).





– Какая у тебя красивая маска! – одна из адвокатов с улыбкой приветствует коллегу. Кажется, коронавирус подарил нам новый способ делать комплименты.





Защитники почти все в масках, чего нельзя сказать о футболистах – обвиняемые в большинстве своем без средств защиты. К экс-футболисту «Днепра» Виктору Боровицикому, который носил маску и до паузы в слушаниях, примкнула еще пара игроков, среди которых его поплечник в организации «договорняков» Виталий Ланько, некогда выступавший за сборную Беларуси.





Интересно, что судья и прокурор также обошлись без масок, а вот секретарь судебного заседания себя защитила.





На возобновление слушаний не явился Алексей Козлов. Как сообщила судья, обвиняемый, заболевший еще в апреле, до сих пор нетрудоспособен. Также к нему добавился экс-игрок «Химика» Вячеслав Голик. После небольшого совещания Лидия Цеплица, председательствующая в заседании, решила продолжить без них.





До того, как все началось, слово взял прокурор Максим Чуприс. Он рассказал, что следствие в паузе пыталось найти некоторых свидетелей и обвиняемых. Так выяснилось, что Ярослав Богунов находится в Украине, а Симон Верон Огар 31 декабря 2019 года улетел к себе в Нигерию.





Что касается самого «злостного» фигуранта дела (по версии Владимира Базанова) Дмитрия Айдова, то его по-прежнему не могут отыскать на просторах России.





Также прокурор рассказал о направленном в АБФФ запросе по январскому заседании КДК, посвященному делу о «договорняках».





– Комитет принял решение [о наказании] в отношении лиц, которые явились на заседание и подтвердили участие в противоправных действиях. А в отношении тех, кто не явился, среди которых и Захар Волков, заявивший что не подтверждает свое участие в корыстном оказании влияния на результат матча, решение будет принято по окончании судебного разбирательства, – сказал прокурор.









После этого суд приступил к допросу свидетелей. Предполагалось, что их будет больше, но явился только глава департамента судейства и инспектирования АБФФ и исполняющий обязанности офицера честности федерации Андрей Чепа. «Договорняки» Чепа разбирает с апреля 2018 года.





Функционер рассказал, что суть его второй по значимости должности – выявление и борьба с договорными матчами в белорусском футболе, что подразумевает профилактику, просмотр подозрительных матчей и работу с правоохранительными органами.





С 2018 года наличие офицеров честности в европейских федерациях обязательное требование (за это АБФФ получает даже определенные деньги от УЕФА). До того специалиста подобного профиля можно было нанимать по желанию.





– Какими способами вы боретесь с договорняками? – начал основную часть допроса прокурор.





– При УЕФА есть организация Federbet, которая отслеживает букмекерские котировки на матчах. Как только появляется аномальное движение коэффициентов, нас письменно извещают. Сигналы [о странных матчах] приходили с 2013 года, но на них почему-то не реагировали.





С 2015 и по 2017 год было 11 подобных писем. После получения сигнала отсматриваю матчи, отмечаю подозрительные моменты, связываюсь с правоохранительными органами, и они уже дальше работают. Если не вижу ничего подозрительного, то сигналы сигналами так и остаются.





Что касается профилактики, то перед каждым сезоном все команды высшей, первой и второй лиг подписывают «Кодекс чести» о недопустимости участия в договорных матчах. Подписываются игроки, тренеры, врачи, массажисты – в общем, все. Также подписывают [кодекс] судьи и инспекторы.





А с юными игроками проводятся специальные беседы, проходят семинары о недопустимости участия в договорных матчах. Но со взрослыми же футболистами бесед не проводится.





С 2018 года клубы оформляют брошюру с перечнем телефонов, куда следует обратиться, если поступило предложение договорняка.





– Можно отметить характерную особенность договорных матчей?





– Я с 2013 года работаю в департаменте судейства и просматриваю матчи высшей и первой лиг. Пересмотрел уже несколько тысяч игр. И все игроки мне знакомы. Поэтому я могу на глаз определить, кто играет не так, как обычно.





Это такое чисто визуальное наблюдение, но можно сделать определенные выводы. Если человек играет на привычной позиции и делает это не так, как всегда, это вызывает сомнения. А когда приходят сигналы, то уже и подозрения.





Так вышло, что два первых сигнала от Federbet, которые пришли после того, как я занял эту должность, попали в точку. Первым матчем была кубковая встреча «Лида» – «Минск». Пересмотрел матч. Мне хватило 25 минут, чтобы понять, что что-то подозрительно.





Во-первых, некоторые игроки «Лиды» играли не на своих позициях. В частности один игрок. По-моему Гнедько стал играть правого защитника и с его фланга все и происходило. Такое бывает в футболе, но когда есть сигнал, на все смотришь иначе.





Во-вторых, мячи «Минск» забивал без особого сопротивления соперника. Особенно второй. На этот факт обратил внимание из-за того, что в центре обороны «Лиды» действовали опытные защитники. Но сыграно было не очень профессионально.





Потом пришло письмо о матче «Орша» – «Витебск». Обратил внимание на то, что в конце матча совершенно не требовалось грубо нарушать правила в своей штрафной. В итоге был назначен пенальти. Абсолютно ненужное нарушение правил. Так не играют.





Обратил также внимание, что главного тренера «Орши» не было на игре. Не знаю, в чем причина, но такие нюансы бросаются глаза. Отсмотрев матчи, я сообщил генеральному секретарю АБФФ Юрию Вергейчику и передал все в правоохранительные органы.





По словам Чепы, на эти матчи принимались ставки на несколько исходов: «Минск» выиграет матч, «Минск» выиграет матч с разницей больше 1,5 гола, «Орша» не забьет, «Витебск» выиграет матч с разницей больше 1,5 гола и больше 2,5 и больше 3,5. И всего на эти матчи было поставлено порядка 1,5 миллионов евро.





Также Чепа рассказал о матче «Нафтан» – «Крумкачы». Что интересно, формально сигнал о подозрительности поступал еще его предшественнику в должности Виктору Соколу. Но после того, как Чепа разобрал матчи «Лиды» и «Орши», решил пересмотреть и этот матч, увидев письмо о странном движении коэффициентов.









Специалисту подозрительной показалась концовка встречи, а именно отсутствие жесткой борьбы.





– Это же Кубок! Когда на последних минутах защитник «Нафтана» сбивает в своей штрафной нападающего «воронов» без всякой надобности, семь или восемь партнеров просто стоят и наблюдают за этим.





Следом вратарь тащит пенальти, но только один человек подходит и благодарит его. Такого в кубковых матчах не бывает!





Напоследок Чепа отметил, что сообщения о странных движениях коэффициентов на некоторые матчи белфутбола продолжают поступать. И один из матчей уже отдан в проработку.





Сразу после показаний сотрудника АБФФ судья объявила перерыв. Выйдя из зала суда, Чепа согласился на небольшое интервью.





– Вы сказали, что сигналы продолжают поступать, и одному из матчей вы уже дали ход. Когда случился этот матч?





– Пока не могу сказать. Все пока в стадии изучения.





– Вы игру просматривали. Там все очевидно?





– Нет. Вообще сигналов много поступает. Просматриваю. Не подтвердилось – в ящик. Может, потом вылезет что-то.





– Удивлены, как в этом деле много футболистов замешано?





– Да. Каждый должен нести наказание за содеянное. В какой степени – это уже определит суд. Но если виноват, надо отвечать.





– Агент Валерий Исаев говорил, что может помочь с расследованием «договорняков». Обращались к нему?





– А чем он может помочь? Я не слышал. Если у него есть какая-то информация, пусть обратится ко мне. Любая информация не лишняя будет.





– Много говорят про Захара Волкова и его будущее. Когда будет решение КДК?





– Все зависит от решения суда. Именно такое решение принял дисциплинарный комитет. А когда будет заседание, я не в курсе.





– АБФФ будет заступаться за футболиста?





– Не знаю. Но если ты виноват, то должен быть готов [к наказанию]. И не важно: игрок ты сборной или команды первой или второй лиги. Ты должен отвечать за свои поступки. По словам Волкова я понимаю, что его заставили. Ну так не брал бы деньги – и все. Будешь чист.





– Это уже второй процесс по договорнякам. Причем когда проходил первый, эти футболисты как раз проворачивали нечестные матчи. Новые сигналы тоже есть. Люди не учатся на ошибках других?





– Ну вот сколько людям говорят «не воруй», но все равно воруют. Думают: «А у меня вот получится». Рискуют, ставят на красное, но рано или поздно выпадает черное. Футбол накажет. А все отговорки о невыплате зарплат – это все для бедных. Надо честно играть в футбол.









– Мы когда-нибудь избавимся от этого?





– Думаю, да. В Италии было много процессов. Избавляются страны.