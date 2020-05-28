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СМИ: тесты Бордачева и Хачатуряна на коронавирус отрицательные, второй тест Бушмы тоже

Подозрение на коронавирус у полузащитника жодинского "Торпедо" Андрея Хачатуряна и защитника Максима Бордачева не подтвердилось.


По информации pressball.by, тесты футболистов оказались отрицательными.

Однако Бордачев и Хачатурян вряд ли смогут принять участие в домашнем матче 11-го тура чемпионата страны со "Смолевичами" 29 мая, поскольку лишь недавно приступили к тренировкам по индивидуальному плану и еще не успели набрать форму.

Отрицательным также оказался второй тест на коронавирус у вратаря жодинцев Владимира Бушмы. Голкипер на днях возобновил полноценную работу с командой.

Андрей Хачатурян и Максим Бордачев провели последний матч за "Торпедо" в девятом туре против "Городеи", Владимир Бушма — в восьмом туре против "Славии".

В Беларуси по состоянию на 28 мая официально подтверждены 39858 случаев заражения и 219 смертей. Выздоровели и выписаны 16660 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
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