



По информации pressball.by , тесты футболистов оказались отрицательными.





Однако Бордачев и Хачатурян вряд ли смогут принять участие в домашнем матче 11-го тура чемпионата страны со "Смолевичами" 29 мая, поскольку лишь недавно приступили к тренировкам по индивидуальному плану и еще не успели набрать форму.





Отрицательным также оказался второй тест на коронавирус у вратаря жодинцев Владимира Бушмы. Голкипер на днях возобновил полноценную работу с командой.





Андрей Хачатурян и Максим Бордачев провели последний матч за "Торпедо" в девятом туре против "Городеи", Владимир Бушма — в восьмом туре против "Славии".





В Беларуси по состоянию на 28 мая официально подтверждены 39858 случаев заражения и 219 смертей. Выздоровели и выписаны 16660 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.







